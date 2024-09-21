Bursa'da ehliyetsiz sürücü önce yayaya sonra cipe çarpıp takla attı Osmangazi'de trafiğe çıkan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, aracının kontrolünü kaybedince önce yayaya sonra cipe çarpıp takla attı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

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İHA

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında adeta faciadan dönüldü.

Osmangazi ilçesinde trafiğe çıkan 17 yaşındaki ehliyesiz sürücü K.A., aracıyla merkez istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ÖNCE YAYA SONRA CİPE ÇARPTI

Ehliyetsiz sürücü, önce kaldırımda yürüyen yayaya, ardından da cipe çarpıp takla attı. Kazada yaya G.A. ile otomobilde bulunan E.K., A.D. ve sürücü K.A. yaralandı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 4 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Tek şeritten kontrollü sağlanan trafik yol temizleme çalışması ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)