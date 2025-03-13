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İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesi Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, ilçenin birçok yerinde sürücülere yönelik uygulama yaptı.

Uygulama sırasında polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletin sürücüsü kaçmaya başladı.

MOTOSİKLET DEVRİLİNCE YAKALANDI

Polise de çarpıp kaçan sürücü, hızla sokak aralarında ilerlerken, trafiği ve yayaları da tehlikeye attı.

Kovalamaca sırasında kontrolden çıkan motosiklet devrilince yakalanan sürücü Arda Ö. hafif şekilde yaralandı.

YARALI SÜRÜCÜNÜN EHLİYETSİZ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yaralı kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hafif şekilde yaralanan sürücünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

18 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Sürücüye ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 18 bin 706 lira cezai işlem uygulandı.

Kaza sonrası vatandaşlar ve polis arasında da ilginç diyaloglar yaşandı.

O anlar kameraya yansıdı.