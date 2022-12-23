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- Bursa'da ehliyetsiz sürücü yakayı ele verdi
Bursa'da ehliyetsiz sürücü yakayı ele verdi
- 23.12.2022 - 08:38
- Güncelleme : 23.12.2022 - 09:25
Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde hareketlilik yaşandı.
Polis ekipleri asayiş ve huzuru sağlamak aadına kentte devriyeye çıktı.
Bu sırada şüphelendikleri bir araca dur ihtarında bulundular.
İHA'nın aktarımına göre; polisin dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Peşine düşen ekipler, aracı 10 kilometre sonra yakaladı.
"Çocuk olunca mecbur kaldım"
Durdurulan aracın sürücüsü 25 yaşındaki Seyit Ali Y.'nın belgeleri incelendi. Polisin neden hızla kaçtığını sorması üzerine sürücü şahıs, "Çocuk hasta, 1 haftadır hastanede yatıyor. Çocuk olunca mecbur kaldım." diye cevap verdi.
Bursa'da ehliyetsiz sürücü yakayı ele verdi ViDEO
Ceza yağdı
İnceleme sonucu bugüne kadar 7 kez polisin dur ihtarına uymadığı öğrenilen sürücüye, araç muayene uyarı süresini geçmesinden dolayı 888 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL ve dur ihtarına uymamaktan 427 TL olmak üzere toplam 4 bin 989 TL cezai işlem uygulandı.
Araç trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka çekildi.