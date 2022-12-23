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Bursa'da ehliyetsiz sürücü yakayı ele verdi

Bursa'da ehliyetsiz sürücü yakayı ele verdi

Gece saatlerinde devriye atan polis ekipleri şüphelendikleri bir aracın peşine düştü. Dur ihtarına uymayan sürücü bir süre sonra yakalandı. Yapılan incelemede sürücünün ehliyetsiz olduğu bgelirlendi.