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    Bursa’da ehliyetsiz ve alkollü sürücü polise yakalandı

    Uygulama noktası kuran trafik ekipleri, 17 yaşındaki ehliyetsiz ve alkollü sürücüyü yakaladı. Sürücünün polisle pazarlık yapmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.
    • 14.11.2022 - 12:05
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 12:08
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    Bursa’da ehliyetsiz ve alkollü sürücü polise yakalandı

    Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Odunluk Mahallesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde uygulama noktası kuran trafik polisleri, alkollü sürücülere geçit vermedi.

    Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, diğer bir uygulama noktasında yakalandı.

    17 yaşında alkollü sürücü

    Test yapılan sürücü, 0.87 promil alkollü çıktı.

    Kimlik kontrolüne de giren sürücü 17 yaşında çıkınca, cezalar da peş peşe geldi.

    Polisle pazarlığa oturdular

    Ekiplerle pazarlık yapmaya çalışan sürücü ve yanındaki arkadaşı “Ağabey ne olur en düşük cezayı yazın, annem öğrenirse bana çok kızar.” dedi.

    Polislere bir süre dil döken gençler bu kez de “Ceza önemli değil, araç bağlanmasın yeter.” diye ısrar etti.

    Bursa’da 17 yaşında alkollü sürücü ve arkadaşı dakikalarca polise dil döktü VİDEO

    Cezayı yedi

    Israrcı gençler daha sonra da “Polis ağabey köyümüz çok güzel, gelirseniz size zeytin ikram ederim.” diyerek işi rüşvete kadar götürdü.

    17 yaşındaki sürücü, bütün çabalarına rağmen ‘dur’ ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak ve alkollü direksiyon başına geçmekten 5 bin 375 lira ceza yedi.

    Bursa’da ehliyetsiz ve alkollü sürücü polise yakalandı #1

    Gazı kesmeden kaçtı

    Uygulama noktasına polisin ‘dur’ ihtarında bulunduğu motorlu bir sürücü ise gazı kesmeden kaçtı.

    Bursa’da ehliyetsiz ve alkollü sürücü polise yakalandı #2


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