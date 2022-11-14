Bursa’da ehliyetsiz ve alkollü sürücü polise yakalandı

Uygulama noktası kuran trafik ekipleri, 17 yaşındaki ehliyetsiz ve alkollü sürücüyü yakaladı. Sürücünün polisle pazarlık yapmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Odunluk Mahallesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde uygulama noktası kuran trafik polisleri, alkollü sürücülere geçit vermedi.

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, diğer bir uygulama noktasında yakalandı.

17 yaşında alkollü sürücü

Test yapılan sürücü, 0.87 promil alkollü çıktı.

Kimlik kontrolüne de giren sürücü 17 yaşında çıkınca, cezalar da peş peşe geldi.

Polisle pazarlığa oturdular

Ekiplerle pazarlık yapmaya çalışan sürücü ve yanındaki arkadaşı “Ağabey ne olur en düşük cezayı yazın, annem öğrenirse bana çok kızar.” dedi.

Polislere bir süre dil döken gençler bu kez de “Ceza önemli değil, araç bağlanmasın yeter.” diye ısrar etti.

Bursa’da 17 yaşında alkollü sürücü ve arkadaşı dakikalarca polise dil döktü VİDEO

Cezayı yedi

Israrcı gençler daha sonra da “Polis ağabey köyümüz çok güzel, gelirseniz size zeytin ikram ederim.” diyerek işi rüşvete kadar götürdü.

17 yaşındaki sürücü, bütün çabalarına rağmen ‘dur’ ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak ve alkollü direksiyon başına geçmekten 5 bin 375 lira ceza yedi.

Gazı kesmeden kaçtı

Uygulama noktasına polisin ‘dur’ ihtarında bulunduğu motorlu bir sürücü ise gazı kesmeden kaçtı.