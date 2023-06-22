Bursa'da ehliyetsiz yakalandı, araba bağlanmaması için dil döktü Drift yapmaktan ehliyetine el konulan ancak araç kullanırken polis ekiplerine yakalanan sürücü ve ağabeyi, "Bu seferlik işlem görmezsek olur mu? Ceza yazın ama aracı bağlamayın" diye dil döktü.

İHA Güvenlik güçlerinin denetimleri hız kesmeden devam ediyor... Bu kapsamda yurdun birçok noktasında yapılan denetimlerle trafikte güvenliği sağlanmaya çalıştı. Bursa'da Osmangazi ilçesinde uygulama noktası kuran trafik polisleri, kuralsız sürücülerin kabusu oldu. Denetim noktasını görünce bir alışveriş merkezinin otoparkına girmeye çalışan sürücü, otoparkın kapalı olduğu görünce yol kenarında durmak zorunda kaldı. 1,5 ay önce driftten ehliyeti alındı Polis ekiplerinin yanına gelmesiyle araçtan indirilen sürücü alkolmetreye üfledi. Alkolsüz sürücünün ehliyeti sorgulanınca 1,5 ay önce driftten ehliyetinin alındığı öğrenildi. "Bu seferlik görmeyin" Cezadan değil babasından habersiz trafiğe çıktığı için korkan ağabey-kardeş, aracın bağlanmaması için polis ekipleriyle dakikalarca pazarlık yapmaya çalıştı. Kendisine ceza yazılan sürücü ve ağabeyi, “Bu seferlik görmeyin, ceza yazın ama aracı bağlamayın.” dedi. 8 bin lira para cezası Kural tanımayan sürücüye 8 bin lira para cezası uygulanırken, otomobil de araç sahibine teslim edildi.