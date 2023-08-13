Bursa'da el frenini çekmeyi unutunca olanlar oldu Bursa’da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari araç, yokuş aşağı giderek seyir halindeki araçlara çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis aracına ise tali yoldan çıkan motosikletli kurye çarptı.

İHA Bursa'da merkez Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi’nde Ata Sokak üzerinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari araç geri geri kaçmaya başlayınca olanlar oldu. Yokuş yukarı duran araç geri geri kaçarken giderek hızlanmaya başlayınca çevredekilerin de müdahalesi yetersiz kaldı. Diğer sürücüler de kaçamadı Hızla ilerleyen aracı gören seyir halindeki diğer sürücüler, kaçmak için manevra yapmaya çalışsa da kazadan kaçamadı. Kaza nedeniyle olay yerine polis çağrıldı. Bu kez de motosikletli kurye ekip aracına çarptı İhbar üzerine polis ekipleri aynı sokak üzerinde seyir halindeyken, bu kez de tali yoldan gelen motosikletli kurye, ekip aracına çarptı. Peş peşe gelen kazalar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.