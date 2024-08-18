Bursa'da elektrik direğine çarpan sürücü araçta sıkıştı Mustafakemalpaşa ilçesinde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü, kaza anında aracın içine sıkışarak ağır yaralandı.

İHA

Bursa'da sabah saatlerinde yaşanan trafik kazasında yürekler ağza geldi.

Mustafakemalpaşa'da seyir halinde olan sürücü T.T., Balıkesir-Bursa yolu üzerinde ilerlediği sırada araç kontrolden çıktı.

ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI

Sürüklenmeye başlayan araç, yol üzerideki elektrik direğine feci şekilde çarptı.

Kaza sonrası sürücü araçta sıkışırken ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Olay yerine gelen jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kontrollü olarak sağlanan trafik, jandarma timlerinin kısa sürede aracı kaldırtmasıyla yol normal seyrine döndü. T.T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)