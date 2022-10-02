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Bursa'da elektrikli scooter sürücüsü, karanlıkta yolculuk yaptı

Bursa'da elektrikli scooter sürücüsü, karanlıkta yolculuk yaptı

Yenişehir yolunda elektrikli scooter ile yolculuk yapmak isteyen bir genç, geç saatlerde yaptığı yolculukta tehlikeli anlara sebep oldu.