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- Bursa'da elektrikli scooter sürücüsü, karanlıkta yolculuk yaptı
Bursa'da elektrikli scooter sürücüsü, karanlıkta yolculuk yaptı
Yenişehir yolunda elektrikli scooter ile yolculuk yapmak isteyen bir genç, geç saatlerde yaptığı yolculukta tehlikeli anlara sebep oldu.
- 02.10.2022 - 11:09
- Güncelleme : 02.10.2022 - 11:43
Bursa’da trafikte yaşanan bir olay diğer sürücülerin yüreklerini ağızlarına getirdi.
Yenişehir-İznik yolunda elektrikli scooter ile seyahat etmek isteyen kimliği belirsiz genç, canını hiçe saydı.
Karanlık yolda tehlikeli yolculuk
Tehlikeli yolculukta hız tanımayan genç, ışıksız ve kasksız şekilde yolculuk yaptı.
Edinilen bilgiye göre, elektrikli scooter ile seyahat etmek isteyen genç, sınırları zorlayarak canını hiçe saydı.
Trafikteki sürücülerin tepkisine sebep olan genç hiçbir şeyi umursamayarak gözden kayboldu.
Kamera kaydına alındı
İHA'nın haberine göre, anlar başka bir sürücünün cep telefon kamerasıyla kayıt altına alındı.
Bursa'da elektrikli scooter sürücüsü, karanlıkta yolculuk yaptı ViDEO