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    Bursa'da, elindeki bıçakla 21 aracın lastiğini kesti

    Alkollü olduğu iddia edilen 18 yaşındaki G.Ş., sokak üzerinde park halindeki 21 aracın tekerleğini kesti. O anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • 24.10.2022 - 09:43
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 11:08
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    Bursa'da, elindeki bıçakla 21 aracın lastiğini kesti

    Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Emek Zekaigümüşdiş Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan Burcu ve Çelik sokaklarında, alkolün etkisinde olduğu iddia edilen G.Ş. (18), park halinde duran 21 aracın lastiklerini elindeki bıçakla keserek yürüdü.

    Şüpheli şahıs, daha sonra ortadan kayboldu.

    Olay anları kamerada

    Lastiklerin kesilme anları ise, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    İHA’nın haberine göre; sabah durumu fark eden araç sahipleri polise ihbarda bulundu.

    Bursa'da, elindeki bıçakla 21 aracın lastiğini kesti VİDEO

    Eşkali belirlendi, gözaltına alındı

    İhbar üzerine harekete geçen Osmangazi SÖS Büro ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

    Eşkali belirlenen şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

    Emniyette işlemleri devam eden şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi.

    Bursa da, elindeki bıçakla 21 aracın lastiğini kesti #1

    Bursa da, elindeki bıçakla 21 aracın lastiğini kesti #2

    Bursa da, elindeki bıçakla 21 aracın lastiğini kesti #3

    Bursa da, elindeki bıçakla 21 aracın lastiğini kesti #4


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