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Bursa'da, elindeki bıçakla 21 aracın lastiğini kesti

Bursa'da, elindeki bıçakla 21 aracın lastiğini kesti

Alkollü olduğu iddia edilen 18 yaşındaki G.Ş., sokak üzerinde park halindeki 21 aracın tekerleğini kesti. O anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.