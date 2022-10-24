- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da, elindeki bıçakla 21 aracın lastiğini kesti
Bursa'da, elindeki bıçakla 21 aracın lastiğini kesti
Alkollü olduğu iddia edilen 18 yaşındaki G.Ş., sokak üzerinde park halindeki 21 aracın tekerleğini kesti. O anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
- 24.10.2022 - 09:43
- Güncelleme : 24.10.2022 - 11:08
Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Emek Zekaigümüşdiş Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan Burcu ve Çelik sokaklarında, alkolün etkisinde olduğu iddia edilen G.Ş. (18), park halinde duran 21 aracın lastiklerini elindeki bıçakla keserek yürüdü.
Şüpheli şahıs, daha sonra ortadan kayboldu.
Olay anları kamerada
Lastiklerin kesilme anları ise, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
İHA’nın haberine göre; sabah durumu fark eden araç sahipleri polise ihbarda bulundu.
Bursa'da, elindeki bıçakla 21 aracın lastiğini kesti VİDEO
Eşkali belirlendi, gözaltına alındı
İhbar üzerine harekete geçen Osmangazi SÖS Büro ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Eşkali belirlenen şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri devam eden şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi.