Bursa'da emekli aşçı evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu Bursa'da kendisinden dünden beri haber alınamayan 59 yaşındaki emekli aşçı Gülhanettin Çelik, evinde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde ölü bulundu.

DHA

Bursa'da yaşanılan olayda

Saat 21.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana gelen olayda, emekli aşçı Gülhanettin Çelik'ten dünden beri haber alamayan yakınları evine gelerek kapıyı çaldı.

Açan olmayınca şüphelenen yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, savcılıktan alınan iznin ardından çilingirle eve girdi.

Evde ölü bulundu

Evde arama yapan ekipler, Gülhanettin Çelik'i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlenen Çelik'in yaklaşık bir gün önce hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.