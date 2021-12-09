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- Bursa'da engelli kılığına giren şahıs, akülü sandalye çaldı
Bursa'da engelli kılığına giren şahıs, akülü sandalye çaldı
Yıldırım ilçesinde yürüme engelli kılığına girerek akülü araba çalan adam, ekipler tarafından yakalandı.
- İHA
- 09.12.2021 - 11:46
- Güncelleme : 09.12.2021 - 15:18
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan yürüme engelli vatandaş, sabah kalktığında akülü sandalyesini yerinde bulamadı.
Vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
ENGELLİ KILIĞINA GİRİP ÇALDI
4 yıl önce engelli kişiye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hediye edilen akülü sandalyeyi, bir şahsım engelli kılığına girerek çaldığı görüldü.
OPERASYON DÜZENLENDİ
Dikkat çekmemek için akülü sandalyeyle yolda ilerleyen şahsı belirleyen polis ekipleri, düzenlediği operasyonda şüpheliyi yakaladı.
Bursa'da engelli kılığına giren şahıs, akülü sandalye çaldı VİDEO
TUTUKLANDI
Akülü sandalye vatandaşa teslim edilirken, adliyeye çıkarılan şüpheli ise tutuklandı.