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    Bursa'da engelli kılığına giren şahıs, akülü sandalye çaldı

    Yıldırım ilçesinde yürüme engelli kılığına girerek akülü araba çalan adam, ekipler tarafından yakalandı.
    • İHA
    • 09.12.2021 - 11:46
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 15:18
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    Bursa'da engelli kılığına giren şahıs, akülü sandalye çaldı

    Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan yürüme engelli vatandaş, sabah kalktığında akülü sandalyesini yerinde bulamadı.

    Vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

    ENGELLİ KILIĞINA GİRİP ÇALDI

    4 yıl önce engelli kişiye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hediye edilen akülü sandalyeyi, bir şahsım engelli kılığına girerek çaldığı görüldü.

    Bursa da engelli kılığına giren şahıs, akülü sandalye çaldı #1

    OPERASYON DÜZENLENDİ

    Dikkat çekmemek için akülü sandalyeyle yolda ilerleyen şahsı belirleyen polis ekipleri, düzenlediği operasyonda şüpheliyi yakaladı.

    Bursa'da engelli kılığına giren şahıs, akülü sandalye çaldı VİDEO

    TUTUKLANDI

    Akülü sandalye vatandaşa teslim edilirken, adliyeye çıkarılan şüpheli ise tutuklandı.

    Bursa da engelli kılığına giren şahıs, akülü sandalye çaldı #2

    Bursa da engelli kılığına giren şahıs, akülü sandalye çaldı #3

    Bursa da engelli kılığına giren şahıs, akülü sandalye çaldı #4

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