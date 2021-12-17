Mahalle sakinleri ve esnafın bakımını üstlendiği engelli sokak köpeği, yaşlı bir adam tarafından sopayla darbedildi. Emniyet ekipleri, köpeğe saldıran şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'nın Dobruca Mahallesi'nde akşam saatlerinde çöp toplamak için sokakta dolaşan yaşlı adam, sürekli olarak aynı yerde yatan engelli sokak köpeğinin kendisine havlamasına sinirlendi.

HAVLAMASINA KIZDI, ENGELLİ KÖPEĞİ DÖVDÜ

Çevrede bulunan bir ağaçtan dal koparan şahıs, engelli köpeği öldüresiye dövdü. Köpeğin bağırma seslerini duyarak cam ve balkona çıkan mahalle sakinleri, gördükleri manzara karşısında şoke oldu.

Bursa'da engelli köpeği sopayla dövdü

KÖPEK TEDAVİYE ALINDI

Olayın ardından, darbedilen köpek, Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezine götürülerek tedavi altına alındı.

"AĞAÇTAN DAL KOPARIYOR VE KÖPEĞE VURUYOR"

Sabah iş yerine geldiklerinde mahalle sakinlerinin uyarısı sonrası güvenlik kameralarını inceleyen ve köpeğin darp edilme anlarını izleyen Eczane Teknikeri Ahmet Ünal, "Sabah iş yerine geldiğimizde müşterimiz köpeğin dövüldüğünü söyledi. Kameraları incelediğimizde şahsın birinin köpeğimizi sopayla darbettiğini gördük. O anları polis ekipleriyle paylaştık. Çok üzücü bir olay. Köpeğimiz engelliydi. Sürekli eczanemizin önünde duruyor. Akşam 18.30 ile sabah 08.30 arasında kapının önünde bizi bekliyor. Sanıyoruz ki kağıt toplayıcılardan birisi. Köpek elindeki feneri görünce havladığını düşünüyoruz. Ağaçtan dal koparıyor ve köpeğe vuruyor. Komşular köpeğin darp anını görüyor. Sabah da bizi uyardılar ve izledik." dedi.

SALDIRGAN ARANIYOR

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) ekipleri ise engelli köpeği darbeden şahsı yakalamak için güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek çalışma başlattı.