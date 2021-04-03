Bursa'da engelli oğlunu yangından zor kurtardı

Medikal yatağa bağlı yaşayan oğlunu alevlerden kurtaran anne Hatice Aksüngür (70), "Çocuklarım yansaydı ben ne yapardım?” dedi.

Bursa'da yüzde 90 engelli Bahadır Aksüngür'ün medikal yatağı henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Evde olan abla Ayşe Aksüngür, can havliyle dışarı kaçarken, bahçeden içeri koşan anne Hatice Aksüngür, oğlunu evden çıkardı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Polis ekipleri ise, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

SÜRÜKLEYEREK KURTARDI

Kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken anne Hatice Aksüngür, gözyaşı içinde “Çocuklarım yansaydı ben ne yapardım? Evde yalnızdı ablasıyla, yatakları yanmış. Alevler yükseldi. Görünce koştum su dökün dedim. Oğlumu aldım sürükleyerek dışarı çıkardım. Ablası da kendi çıktı” dedi.







































