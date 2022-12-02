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Bursa'da eniştesini ev tüfeği ile mermi yağmuruna tuttu

Bursa'da eniştesini ev tüfeği ile mermi yağmuruna tuttu

İki alenin çocukları kavga edince aileler de olayın içine dahil oldu. Tartıştığı kayınbiraderi tarafından iş yeri önünde av tüfeği ile vurularak yaralandı, hastaneye kaldırıldı.