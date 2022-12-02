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- Bursa'da eniştesini ev tüfeği ile mermi yağmuruna tuttu
Bursa'da eniştesini ev tüfeği ile mermi yağmuruna tuttu
- 02.12.2022 - 11:23
- Güncelleme : 02.12.2022 - 12:05
Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Çiftlik Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya fabrikası önünde, iki ailenin çocukları arasında tartışma çıktı.
Çocukları arasında çıkan kavgaya bir gün sonra dahil olan 40 yaşındaki Halil A. ve 53 yaşındaki Yusuf C. de tartıştı.
Halil A. sinirlenip evinden av tüfeğini alıp, eniştesi Yusuf C.'nin çalıştığı fabrikaya gitti.
Eniştesine mermi yağdırdı
Halil A., fabrikanın girişine çağırdığı eniştesine tüfekle defalarca ateş etti.
Saçmaların sağ bacağına isabet ettiği Yusuf C. yaralandı.
Yaralı enişte, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Halil A. gözaltına alındı
Polis ekipleri, suç aleti tüfekle şüpheli Halil A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.
İHA'nın haberine göre, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.