Petrol
86.67
-0.24%
Euro
19.6166
0.00%
Dolar
18.6376
0.03%
Altın
1.079
-0.09%
Borsa
4993
-1.04%
Bitcoin
321.410
-0.68%
BTXN Coin
5.51
0.18%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C

    Bursa'da eniştesini ev tüfeği ile mermi yağmuruna tuttu

    İki alenin çocukları kavga edince aileler de olayın içine dahil oldu. Tartıştığı kayınbiraderi tarafından iş yeri önünde av tüfeği ile vurularak yaralandı, hastaneye kaldırıldı.
    • 02.12.2022 - 11:23
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 12:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da eniştesini ev tüfeği ile mermi yağmuruna tuttu

    Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Çiftlik Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya fabrikası önünde, iki ailenin çocukları arasında tartışma çıktı.

    Çocukları arasında çıkan kavgaya bir gün sonra dahil olan 40 yaşındaki Halil A. ve 53 yaşındaki Yusuf C. de tartıştı.

    Halil A. sinirlenip evinden av tüfeğini alıp, eniştesi Yusuf C.'nin çalıştığı fabrikaya gitti.

    Eniştesine mermi yağdırdı

    Halil A., fabrikanın girişine çağırdığı eniştesine tüfekle defalarca ateş etti.

    Saçmaların sağ bacağına isabet ettiği Yusuf C. yaralandı.

    Yaralı enişte, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Bursa da eniştesini ev tüfeği ile mermi yağmuruna tuttu #1

    Halil A. gözaltına alındı

    Polis ekipleri, suç aleti tüfekle şüpheli Halil A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

    İHA'nın haberine göre, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Bursa da eniştesini ev tüfeği ile mermi yağmuruna tuttu #2

    Bursa da eniştesini ev tüfeği ile mermi yağmuruna tuttu #3

    Bursa da eniştesini ev tüfeği ile mermi yağmuruna tuttu #4


    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!
    Advertorial

    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!

    BM'den, İsrail kararı: İşgal altındaki toprakların yapısını değiştirmeye son ver
    Dünya

    BM'den, İsrail kararı: İşgal altındaki toprakların yapısını değiştirmeye son ver

    Nemrut Jeoparkı'nın UNESCO ağına alınması için çalışma
    Kültür Sanat

    Nemrut Jeoparkı'nın UNESCO ağına alınması için çalışma

    Görüş Bildir