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    Bursa’da eniştesini bıçaklayan şahıs: Hem evimde kalıyor hem artistlik yapıyor

    Osmangazi ilçesinde, aynı evde kalan Mehmet Emre A. ile eniştesi Fahrettin Tekin arasında tartışma çıktı. Eniştesini bıçaklayan Mehmet Emre A., “Hem evimde kalıyor hem artistlik yapıyor” dedi.
    • DHA
    • 15.10.2021 - 13:28
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    Bursa’da eniştesini bıçaklayan şahıs: Hem evimde kalıyor hem artistlik yapıyor

    Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı İntizam Mahallesi 11. Dere Sokak üzerinde, 14 Ekim günü saat 14.00 sıralarında, aynı evde yaşayan Mehmet Emre A. (38) ile eniştesi Fahrettin Tekin (62) arasında tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi ile mutfaktan bıçak alan Mehmet Emre A., Tekin’i bacağından yaraladı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Kavga sırasında evde bulunan Tekin’in eşi, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kanlar içinde kalan Tekin’i olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Mehmet Emre A. ise kendisini, "Hem evimde kalıyor hem de bana artistlik yapıyor." diyerek kendini savundu.

    Gözaltına alınan Mehmet Emre A.’nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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