Bursa'da erkekler kadınların saç baş kavgasını ayırmakta güçlük çekti Kadınlardan oluşan iki grup arasında çıkan sözlü tartışma yerini kavgaya bırakmasıyla saç baş birbirine giren kadınların kavga anı kameraya yansıdı.

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İHA

Bursa’nın Gemlik ilçesinde iki kadın grubunun kavgası zor anlar yaşattı.

İki kadının yol ortasında bir anda başlayan kavgasını görenler şaşkına döndü.

Sahil yolunda yürüyüş yapan iki grup arasında sebebi bilinmeyen bir nedenle sözlü kavga çıktı.

Kavgayı erkekler ayıramadı

Bu sırada nabızların yükselmesiyle sözlü tartışma yerini kavgaya bıraktı.

Kavga eden iki kadını çevredekiler ayırmakta güçlük çekerken, kavgaya tutuşan kadınlar, birbirlerinin saçını çekti.

Kadınların saç saça baş başa girdiği kavgayı erkekler ayırmakta güçlük çekti.

O anlar kaydedildi

Yaşanan o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.