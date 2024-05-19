Bursa'da eşini 32 yerinden bıçaklayıp, ambulans isteyen sanığın cezası 18 yıldan 15 yıla indirildi 35 yaşındaki eşi Sabriye Arıç'ı 32 yerinden bıçaklayarak yaralayan ve tutuklu yargılanan Ertan Arıç'a verilen 18 yıl hapis cezası, olaydan sonra ambulans çağırması ve yargılama sırasındaki iyi hali dikkate alınarak 15 yıla düşürüldü.

DHA

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki bir evde 4 çocuk babası Ertan Arıç, 'kıskançlık' iddiasıyla eşi Sabriye Arıç ile tartışmaya başladı.

Hurdacılık yapan Ertan Arıç, tartışmanın büyümesiyle ekmek bıçağı ile eşini bacakları ve karın bölgesi olmak üzere toplam 32 yerinden bıçakladı.

Kadın kanlar içinde yere yığılırken, kaçan şüpheli telefon ile aradığı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

Hastaneye kaldırıldı

Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, kadını ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yakalandı

Kadın tedaviye alınırken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheliyi aynı gün yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ertan Arıç, tutuklandı.

"Sevmiyorum dediği anda gözüm döndü"

Ertan Arıç hakkında Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı.

Duruşmalarda savunma yapan tutuklu sanık Arıç şu ifadeleri kullandı:

Olaydan önce eşim Sabriye'nin aynı mahallede oturan B.D. isimli kişiyle ilişki yaşadığını öğrendim. Bu kişi, uyuşturucu satıcısıdır. Sabriye, bu kişinin sattığı uyuşturucu maddeleri ve silahını evimizde saklıyormuş. Bunu da maalesef öğrendim. Bu nedenle karımla aramızda tartışma yaşadık. Sinirlenen Sabriye evden ayrılıp, arkadaşının evine gitti. 4 çocuğumdan en küçüğü olan kızım, oyuncak bebeğinin ağzına süt verip, 'Annemi özledim' deyince canım yandı. Ben de çocuklarımın annesi ile konuşmak için eşimin kaldığı eve gittim. Kendisiyle konuşup, 'Yuvamızı yıkma' dedim. Boşanmakta ısrar edip, 'Artık seni sevmiyorum' dediği anda gözüm döndü. Hurdacı olduğum için yanımda taşıdığım bıçakla ona saldırdım. Karımı canımdan çok seviyorum. Yaralayınca ölmemesi için hemen ambulans çağırdım. Amacım, kendisini korkutmaktı. Öldürmek olsa ambulansa haber vermezdim.

"Şikayetimden vazgeçiyorum"

Sabriye Arıç da duruşmalarda, uyuşturucu alan eşinin son zamanlarda farklı bir kişiliğe büründüğünü söyledi.

Arıç şunları söyledi:

Ertan, uyuşturucu kullanmadan önce beni hiç ama hiç üzmedi. Bir dediğimi iki yapmadı. Kocam uyuşturucu alınca hayali olayları gerçek gibi kabul edip, beni rahatsız ediyordu. Kıskanmaya da başladığı için şiddet uyguluyordu. Kendisinden boşanmaya karar verip, kız arkadaşım olan Nazlı D.'nin evine yerleştim. Olay günü arkadaşım evde olmadığı sırada gelip, kapıyı çaldı. Açtım, bana, 'Boşanmayalım' teklifinde bulundu. Bu konuda kararlı olduğumu söyleyince belinden çıkardığı bıçağı rastgele bana sapladı. Bilincimi kaybetmişim, gözlerimi hastanede açtım. Daha sonra Ertan'ın beni bıçakladıktan sonra sağlık ekiplerine haber verdiğini öğrendim. Onun bu davranışı beni rahatlattı. Kendisini ölümüne seviyorum. Şikayetimden vazgeçiyorum. Tahliye ederseniz, kendisiyle tekrar bir araya geleceğim.

Cezası 15 yıla indirildi

Ertan Arıç'ın yargılandığı davada karar duruşması görüldü. 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıl hapis cezası alan sanığa, indirim uygulandı.

Olaydan sonra ambulans çağırması, pişmanlık duyması ve yargılama sırasındaki iyi halini dikkate alan mahkeme heyeti, sanığa verilen 18 yıl hapis cezasını 15 yıla düşürüp, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)