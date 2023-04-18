Bursa’da eşini 6 yerinden bıçaklayan koca: Beni affetsin 3 yıllık eşini 6 yerinden bıçaklayan koca, ‘tasarlayarak kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davada yazılı savunma sundu. Sanık savunmasında, “Eşim bir sefer beni makasla yaraladı, ben onu o zaman affettim, o da beni affetsin. Çok pişmanım” dedi.

DHA

Kadına yönelik şiddetin adresi bu kez Bursa’ydı…

42 yaşındaki Kenan Yılmaz, 3 yıl önce evlendiği Yüce Can Yılmaz’dan 1 yıl önce ayrılma kararı aldı.

Ayrı yaşayan çift, 39 yaşındaki Yüce Can Yılmaz’ın Mudanya Şükrüçavuş Mahallesi’ndeki oturduğu evde 16 Ocak günü bir araya geldi.

6 yerinden bıçakladı

Burada çıkan tartışmada Kenan Yılmaz, eşini dövüp, karın ve kalça bölgesinden 6 bıçak darbesi ile yaraladı.

Yüce Can Yılmaz, komşularının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Olayın ardından yakalanıp, gözaltına alınan Kenan Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yazılı savunma yaptı

Hakkında, ‘tasarlayarak kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Kenan Yılmaz’ın, Bursa 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nce yargılanmasına başlandı.

Duruşmada tutuklu sanık Kenan Yılmaz ile eşi Yüce Can Yılmaz ve taraf avukatları hazır bulundu.

Kenan Yılmaz, mahkeme heyetine yazılı olarak sunduğu savunmasında, şu ifadeleri kullandı:

"Eşim bir sefer beni makasla yaraladı"

Olay gecesi evde eşim, oğlu ve ben birlikte alkol aldık. Sabah olunca hep birlikte lokantaya giderek, çorba içtik. Sonra onları bırakıp uyumak için eve geldim. Eşim ve oğlu da daha sonra geldi. Bir ara kapının açıldığını duydum. Daha sonra uyandığımda eşimi göremeyince, telefonla aradım. Telefonlarıma cevap vermedi. Bir sefer açtığında ise ‘otel odasında manitamlayım’ dedi. Eve çağırdım. Geldiğinde hakaretlerde bulununca, mutfaktan aldığım bıçağı rastgele salladım. Eşim bir sefer beni makasla yaraladı, ben onu o zaman affettim, o da beni affetsin. Çok pişmanım.

Sanık avukatı: Tahrik var

Yılmaz, savunmasında tahliyesini ve beraatini de talep etti.

Sanık avukatı Hakan Gündoğdu ise müvekkilinin eyleminin ‘haksız tahrik altında kasten yaralama’ kapsamında olduğunu söyleyerek, tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını istedi.

"Gözlüğümü almaya çalışırken bıçaklamaya başladı"

Duruşmada söz alan Yüce Can Yılmaz ise şöyle konuştu:

Eve girdiğimde bana tokat attı. Attığı tokattan sonra gözümdeki gözlüğüm düştü. Gözlüğümü almaya çalıştığım sırada beni bıçaklamaya başladı. Bıçağı mutfaktan alıp gelmedi, üzerinden çıkardı. Çünkü evde kullandığımız bıçaklardan değildi. Sanık sağ baldırımdan 4 defa, sol baldırımdan 1 defa bıçak darbesi vurdu. O sırada Yekta araya girdi. Ondan kurtulup, karaciğerimi bıçakladı. O gün ben sanığa küfürlü söz kullanmadım. İfadesinde bahsettiği cümleleri kullanmadım. Şikayetçiyim.

'Eylemini meşrulaştırmaya çalışıyor'

Şikayetçi avukatı Emre Pınar da sanığın savunmasının eylemini meşrulaştırmaya yönelik olduğunu, haksız tahrik indiriminden yararlanmak için yalan beyan verdiğini söyleyerek, ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Yüce Can Yılmaz’ın doktor raporunu dikkate alarak, saldırının, kişinin yaşamını tehlikeye soktuğu, basit bir tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ölçüde olduğu ve sanığın, polise suçunu itiraf ederek bıçağın yerini gösterdiğini belirtti.

Savcı, ağırlaştırılmış müebbet istedi

Sanığın, müştekiye birden fazla bıçak darbesi vurduğunu ve eyleminin ‘eşe ve kadına karşı öldürmeye teşebbüs’ suçunu oluşturduğunu vurgulayan savcı, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırıp, mütalaaya karşı savunma için ek süre vererek, duruşmayı erteledi.