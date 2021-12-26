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    Bursa'da eşini öldüren şüpheli, evi ateşe verdi

    Tartıştığı eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır'ı vücudunun birçok yerinden bıçaklayarak öldüren, daha sonra kaldığı daireyi yakan Muhammed R., polis tarafından yakalandı.
    • DHA
    • 26.12.2021 - 07:35
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    Bursa'da eşini öldüren şüpheli, evi ateşe verdi

    Merkez Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin mahallesinde bulunan 5 katlı binanın bodrum katında yaşanan olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Suriye vatandaşı Muhammed R.(33), eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır(33) ile tartışmaya başladı.

    TARTIŞTIĞI EŞİNİ ÖLDÜRÜP, EVİ ATEŞE VERDİ

    Aralarındaki tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed R. mutfaktan aldığı bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Bu sırada mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerini gören Muhammed R., dairesini ateşe verdikten sonra elindeki bıçağı alarak binanın kapısına çıktı.

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    POLİS ETKİSİZ HALE GETİRDİ

    Sağlık ekiplerinin içeri girmesini engelleyen şüpheli polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirirken olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. İçeri giren sağlık ekipleri Hibetullah el Muhammed el Nasır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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    6 ÇOCUK ANNESİ, EŞİ TARAFINDAN ŞİDDET GÖRÜYORDU

    Çiftin yaşları 3 ile 11 arasında değişen 6 çocuğu olduğu öğrenildi. Hibetullah el Muhammed el Nasır'ın eşi tarafından tehdit edildiği ve şiddet gördüğü, eşi Muhammed R. hakkında koruma kararı aldırdığı ancak daha sonra tekrar barışarak birlikte yaşadığı öğrenildi.

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    Hibetullah el Muhammed el Nasır'ın cesedi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

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