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Bursa'da eşini öldüren şüpheli, evi ateşe verdi

Bursa'da eşini öldüren şüpheli, evi ateşe verdi

Tartıştığı eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır'ı vücudunun birçok yerinden bıçaklayarak öldüren, daha sonra kaldığı daireyi yakan Muhammed R., polis tarafından yakalandı.