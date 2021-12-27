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    Bursa’da eşini öldürüp evini ateşe veren koca tutuklandı

    Tartıştığı eşini vücudunun birçok yerinden bıçaklayarak öldüren koca, daha sonra kaldığı daireyi yaktı. Yakalanan ve pişman olmadığını söyleyen cani kocanın, nöbetçi mahkemece tutuklandığı öğrenildi.
    • DHA
    • 27.12.2021 - 09:07
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 09:42
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    Bursa’da eşini öldürüp evini ateşe veren koca tutuklandı

    Bursa’nın Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin Mahallesi’nde bulunan 5 katlı binanın bodrum katında yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Suriye vatandaşı Muhammed Rehhal (33), önceki gün saat 04.00 sıralarında eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır (33) ile tartışmaya başladı.

    Aralarındaki tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed Rehhal, mutfaktan aldığı bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü.

    SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EVE GİRMESİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

    Bu sırada mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerini gören Muhammed Rehhal, dairesini ateşe verdikten sonra elindeki bıçağı alarak kapıya çıktı.

    Sağlık ekiplerinin içeri girmesini engelleyen şüpheli, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirirken; olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

    Bursa’da eşini öldürüp evini ateşe veren koca tutuklandı #1

    6 ÇOCUĞU VARDI

    İçeri giren sağlık ekipleri, Hibetullah el Muhammed el Nasır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Kadının cesedi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Çiftin yaşları 3 ile 11 arasında değişen 6 çocuğunun olduğu öğrenildi.

    Bursa’da eşini öldürüp evini ateşe veren koca tutuklandı #2

    UYUŞTURUCU BAĞIMLISI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

    Genç kadının katil kocasının ayrıca uyuşturucu madde bağımlısı olduğu, Hibetullah el Muhammed el Nasır’ın kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle yaklaşık 2 ay önce Rehhal hakkında koruma kararı aldırdığı ancak bu süre içerisinde barışarak, yeniden birlikte yaşamaya başladıkları öğrenildi.

    Bursa’da eşini öldürüp evini ateşe veren koca tutuklandı #3

    “PİŞMAN DEĞİLİM”

    Emniyetteki ifadesi ortaya çıkan Muhammed Rehhal'ın, “Öldürdüğüm için pişman değilim. Kendisine Allah rahmet eylesin” dediği aktarıldı.

    Rehhal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Bursa’da eşini öldürüp evini ateşe veren koca tutuklandı #4

    TUTUKLANDI

    Katil koca Muhammed Rehhal, sevk edildiği adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

    Bursa’da eşini öldürüp evini ateşe veren koca tutuklandı #5

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