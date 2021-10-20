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Bursa’da, eşini ve 2 çocuğunu av tüfeği ile rehin aldı

Bursa’da, eşini ve 2 çocuğunu av tüfeği ile rehin aldı

Yıldırım ilçesinde, madde bağımlısı olduğu söylenen Abdülkerim B., kıskançlık krizine girip hem eşini hem 2 çocuğunu av tüfeği ile rehin aldı. Abdülkerim B., polislere 1 saat boyunca direndi.