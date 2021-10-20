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    Bursa’da, eşini ve 2 çocuğunu av tüfeği ile rehin aldı

    Yıldırım ilçesinde, madde bağımlısı olduğu söylenen Abdülkerim B., kıskançlık krizine girip hem eşini hem 2 çocuğunu av tüfeği ile rehin aldı. Abdülkerim B., polislere 1 saat boyunca direndi.
    • İHA
    • 20.10.2021 - 16:38
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 16:44
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    Bursa’da, eşini ve 2 çocuğunu av tüfeği ile rehin aldı

    Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde, madde bağımlısı olduğu öne sürülen Abdülkerim B. (34) ve eşi Esra B.(30) tartışmaya başladı.

    Uyuşturucu maddenin etkisiyle saldırganlaşan Abdülkerim B., Esra B.'nin kendisini aldattığını söyleyip şiddet uyguladı.

    Esra B., polisi arayarak yardım isterken yatak odasından av tüfeğini alan Abdülkerim B., eşi Esra B. ile 2 çocuğunu rehin aldı.

    SOKAK GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI KAPATILDI

    Bölgeye sevk edilen polis ekiplerini gören Abdülkerim B., uzun süre ekiplere direndi.

    Sokak giriş ve çıkışları kapatılarak çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

    Bursa’da, eşini ve 2 çocuğunu av tüfeği ile rehin aldı #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Müzakereci polis Abdülkerim B.'yi ikna etmeye çalışırken, çelik yelekli ve uzun namlulu polis ekipleri Esra B. ile 2 çocuğunu kurtardı.

    Abdülkerim B., yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından gözaltına alındı.

    Abdülkerim B.’nin çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa’da, eşini ve 2 çocuğunu av tüfeği ile rehin aldı VİDEO

    Bursa’da, eşini ve 2 çocuğunu av tüfeği ile rehin aldı #2

    Bursa’da, eşini ve 2 çocuğunu av tüfeği ile rehin aldı #3

    Bursa’da, eşini ve 2 çocuğunu av tüfeği ile rehin aldı #4

    Bursa’da, eşini ve 2 çocuğunu av tüfeği ile rehin aldı #5

    Bursa’da, eşini ve 2 çocuğunu av tüfeği ile rehin aldı #6

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