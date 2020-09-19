Bursa'da eşini yasak aşkıyla yakalayan adam adliyeye sevk edildi

Uzaklaştırma kararı aldıran eşini, sevgilisi ile aynı evde yakalayan ve eşini bıçaklayan öfkeli adam, “3 kere aldatıldım. Evin içinde yakaladım. Ben yandım başkası yanmasın” dedi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi İbrahimpaşa Mahallesi'nde 49 yaşındaki Reşat Ç.’ye, 2 gün önce eşi Işıl Ç.'nin (38) şikayetiyle uzaklaştırma kararı verildi.

Ancak Reşat Ç., eşinin kendisini aldattığı düşüncesiyle Kocaçınar Sokak üzerindeki evine geldi.

EŞİNİ SEVGİLİSİ İLE YAKALADI

Reşat Ç. içeri girdiğinde gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşadı. Eşi Işıl Ç. ile O.S. (42) isimli kişiyi evde gören Reşat Ç., çılgına döndü.

Eşinin başını aynaya vurup darbeden ve sonrasında da bıçaklayan, O. S.'yi de feci şekilde dövdü.

İNTİHARA KALKIŞTI

Sinirlerine hakim olamayan Reşat Ç. daha sonra bıçağı boğazına dayayarak, intihara kalkıştı. Evden gelen sesler üzerine polis ve 112 acil servis ekiplerine haber verildi.

Eve gelen polis, Reşat Ç.’yi etkisiz hale getirirken, sağlık ekipleri de Işıl Ç.’yi tedavisi için Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İncelemesini tamamlayan ekipler, O.S. ve Reşat Ç. gözaltına alarak, Çarşı Polis Merkezi'ne götürüldü.

“BEN YANDIM KİMSE YANMASIN”

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken konuşan Reşat Ç. “İstanbul Sözleşmesi var ya ondan yaptım. 3 kere aldatıldım. Bu üçüncü. Evin içinde yakaladım. Kapıyı çaldığım için uzaklaştırma kararı alınmış. Boşanma aşamasındaydık. Bundan sonra kanun ne dediyse, onu yapacağım. Ben yandım kimse yanmasın.” dedi.