Bursa'da eşinin boğazını sıkarak 400 lirasını gasbeden şüpheli tutuklandı

DHA
Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Eşref Dinçer Mahallesi'nde uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Umut Sarı, evde eşi E.S.’den 400 lira istedi.
Eşi olumsuz yanıt verince ikili arasında tartışma çıktı.
400 lirasını çaldı
Tartışma sırasında iddiaya göre Uğur Sarı, eşinin boğazını sıkarak 400 lirasını gasbetti.
Sarı, evden ayrılırken, E.S.’nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.
Gözaltına alındı
Umut Sarı, polis ekipleri tarafından dün yakalanarak gözaltına alındı.
Tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut Sarı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış