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    Bursa'da darbedilen kadını kurtarmak isteyen polis memur şehit oldu

    Osmangazi'de eşi tarafından şiddet gören kadını kurtarmak için olaya dahil olan polis memuru, tırmandığı balkondan düşerek şehit oldu.
    • 15.10.2022 - 09:07
    • Güncelleme : 15.10.2022 - 09:52
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    Bursa'da darbedilen kadını kurtarmak isteyen polis memur şehit oldu

    Kadına şiddet olayları tüm müdahallere rağmen devam ediyor...

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 22.00 sıralarında uzaklaştırma kararı bulunan 36 yaşındaki Gökhan N. eşinin yaşadığı eve gitti.

    Bilinmeyen nedenle tartışmaya başlayan ikili arasında alevler yükseldi.

    Nabızların yükseldiği kavgada Gökhan N., eşini darbetmeye başladı. Kadının seslerini duyan komşular durumu ekiplere bildirdi.

    Ekipler eve girmek istedi

    Olay yerine sevk edilen Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü kadına şiddetle mücadele biriminde görev yapan 47 yaşındaki polis memuru Samih Altıntaş, tartışamanın olduğu eve girmek istedi.

    Kadını kurtarma çalışmaları başladı

    Polis ekiplerine öfkelenen adam, eşini balkondan atmak istedi.

    Durumu fark eden polis memuru Altıntaş, şiddet gören kadını kurtarmak için apartmanın 2. Katından 3. Katına tırmanmaya çalıştı.

    Polis memuru 2. kattan düştü

    Bu esnada tutunduğu demir korkuluğun kopmasıyla 2. Kattan yere düşen Altıntaş, ağır yaralandı. Polis memurunun aşağı düştüğü gören meslektaşları durumu hemen 112’ye bildirdi.

    Yaralı hastanede şehit oldu

    Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Altıntaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Şehit polis memurunun 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

    Şüpheli yakalandı

    Öte yandan, birçok sabıkası olan ve eşine şiddet uygulayan Gökhan N., takviye gelen polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

    Acı haber şehit ailesine verildi

    İHA'nın haberine göre, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ise şehit polisin acı haberi hastaneden bildirdi.

    Bursa da darbedilen kadını kurtarmak isteyen polis memur şehit oldu #1

    Bursa da darbedilen kadını kurtarmak isteyen polis memur şehit oldu #2

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