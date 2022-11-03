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- Bursa'da eşiyle kavga etti evi ateşe verdi
Bursa'da eşiyle kavga etti evi ateşe verdi
- 03.11.2022 - 09:00
- Güncelleme : 03.11.2022 - 09:29
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, saat 22.00 sıralarında 3 katlı bir apartmanda eşiyle anlaşamayan adam korku dolu anlar yaşattı.
23 yaşındaki B.G., isimli adam eşiyle birlikte yaşadıkları evde tartışmaya başladı.
Nabızların yükseldiği tartışmada eşini evden çıkartan B.G., kaldıkları daireyi ateşe verdi.
Yangın kontrol altına alındı
Dumanları fark eden apartman sakinleri binayı boşaltırken, durum 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına kısa sürede müdahale edip kontrol altına aldı.
Bursa'da eşiyle tartışıp evini ateşe verdi VİDEO
Şüpheli hastaneye kaldırıldı
Binada dumandan etkilenen B.G. itfaiye ekiplerince tahliye edilip, sağlık görevlilerine teslim edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi tamamlanan B.G., Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Koca gözaltına alındı
İHA'nın haberine göre, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen şüpheli koca, yapılan kontrollerin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.