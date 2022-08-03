Bursa’da eski eşi ile arkadaşını öldüren polis için istenen ceza belli oldu

Bursa’da eski eşi ile arkadaşını öldüren polis için istenen ceza belli oldu

Otomobilden indirdiği eski eşi ile yanındaki adamı öldürüp, yoldan geçen genç kızın da yaralanmasına neden olan polis memuru için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıl hapis cezası istendi.

Bursa’da polis memuru Bilal Ağır (52), şubat ayında otopark girişinde 2 yıl ayrı yaşadıktan sonra 2 ay önce boşandığı, kendisiyle aynı soyadı taşıyan, okul müdürü Yasemin Ağır'ın (45) kullandığı otomobili, önünü keserek durdurdu.

Bilal Ağır, tartıştığı Yasemin Ağır ile yanındaki Yahya Aydın'ı (48) araçtan indirip, dövdükten sonra tabancası ile kurşun yağdırdı.

Kadın ve yanındaki adam öldü

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda Yasemin Ağır ve Yahya Aydın ağır, yoldan geçerken kurşun isabet eden Şeyma Ü. (17) ise hafif yaralandı.

Yaralılardan 1 çocuk annesi Yasemin Ağır ile Yahya Aydın, hastanede yaşamını yitirdi.

Olay sonrası yakalanıp gözaltına alınan Bilal Ağır, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'da polis memuru eski eşi ile yanındaki arkadaşını öldürdü VİDEO

‘Agresif tavırları ve küfürleri yüzünden oldu’

Ağır savcılıktaki ifadesinde, “Yasemin ile daha önceden boşanmıştık. Tekrar evlendik. Kızımız dünyaya geldi. Son zamanlarda ailesinin tavırları nedeniyle aramız açıldı. Ben ayrı bir eve yerleştim. Buna rağmen kızım ile annesinin ihtiyaçlarını karşılıyordum. Daha sonra Yasemin'in isteği üzerine tekrar boşandık. Kızımın bazı sorunları vardı.

Kendisine hediye alıp moralini düzeltmek için alışveriş merkezine gidiyordum. Yolda Yasemin'in kullandığı otomobili gördüm. Durdurup kendisiyle kızımızla ilgili konuşacaktım. Yanında oturan kişinin agresif tavırları ve küfürleri sebebiyle bu olay meydana geldi. Son derece üzgün ve pişmanım.” dedi.

2 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Cumhuriyet savcısı, olayla ilgili iddianameyi hazırladı.

İddianamede; tutuklu sanık Bilal Ağır'ın, Yasemin Ağır'ı 'boşandığı eşi kasten öldürmek', Yahya Aydın'ı da, 'tasarlayarak adam öldürmek' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, Şeyma Ü.'yü yaraladığı için de 5 yıl hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

DHA’nın haberine göre Bilal Ağır, iddianamenin nöbetçi mahkemece kabul edilmesinin ardından ağır ceza mahkemesinde yargılanmaya başlayacak.