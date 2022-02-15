Bursa'da eski eşini öldüren polis: Pişmanım

Eski eşi Yasemin Ağır'ı tabancayla öldürüp, sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Yahya A.’yı ise ağır yaralayan polis memuru Bilal Ağır'ın, savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Bursa'da Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Koruma Şubesi'nde görevli polis memuru Bilal Ağır, 2 ay önce boşandığı okul müdürü Yasemin Ağır ile sevgilisi olduğunu öne süren Yahya A.'nın bulunduğu aracın önünü kesmişti.

Yasemin Ağır ile Yahya A.'yı araçtan indirip döven Bilal Ağır, ikiliye kurşun yağdırarak eski eşinin ölümüne sebep olmuştu.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olay sonrası meslektaşları tarafından yakalanıp gözaltına alınan Bilal Ağır, 'kasten adam öldürmek' ve 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklanmıştı.

"DAHA ÖNCE DE BOŞANIP EVLENMİŞTİK"

Ağır'ın savcılıktaki ifadesinde, "Yasemin ile daha önceden boşanmıştık. Tekrar evlendik. Kızımız dünyaya geldi. Son zamanlarda ailesinin tavırları nedeniyle aramız açıldı. Ben ayrı bir ev tutup buraya yerleştim. Eşimin ve kızımın ihtiyaçlarını karşılıyordum. Daha sonra Yasemin'in isteği üzerine tekrar boşandık.

"KIZIMI HEDİYE ALMAYA GİDERKEN ONLARI GÖRDÜM"

Kızımın bazı sorunları vardı. Kendisine hediye alıp moralini düzeltmek için alışveriş merkezine gidiyordum. Yolda Yasemin'in kullandığı otomobili gördüm. Durdurup, kendisiyle kızımızla ilgili konuşacaktım.

"ÜZGÜN VE PİŞMANIM"

Yanında oturan kişinin agresif tavırları ve küfürleri sebebiyle bu olay meydana geldi. Son derece üzgün ve pişmanım." dediği belirtildi.

Bursa'da polis memuru boşanma aşamasındaki eşini öldürdü