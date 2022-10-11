Bursa’da, eski husumetlisini defalarca bıçaklayan şahıs yakalandı

Turhan D. isimli bir şahıs, eski husumetlisi olduğu ileri sürülen Bayram G.’yi herkesin ortasından defalarca bıçakladı. Yaşanan anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Santralgaraj Mahallesi Kent Meydanı'nda Turhan D.(49), arasında husumet bulunan 42 yaşındaki Bayram G.’yi yolda yürürken görünce belindeki bıçağı çıkarıp saldırıya geçti.

Turhan D., Bayram G.’ye arkadan yaklaşıp, herkesin gözü önünde defalarca sırtından bıçaklamaya başladı.

Olay anları kamerada

Durumu gören bazı vatandaşlar ayırmaya çalışsa da Turhan D.’yi bir türlü durduramadı.

Yaşanan anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Bursa’da, eski husumetlisini defalarca bıçakladı VİDEO



Kaçmaya çalışırken yakalandı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İHA’nın haberine göre; ekipleri gören Turhan D., kaçmaya çalışsa da kısa sürede yakalandı.

Yaralının sağlık durumu iyi

Sırtından yaralanan Bayram G. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.