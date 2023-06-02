Bursa’da esnaf dolandırıcıya seslendi: Bu işleri bırak, adam gibi çalış Telefon almak için girdiği dükkanda nakit parasının olmadığını söyleyen şahıs, satıcının hesabına para aktarmış gibi yapıp aldığı telefonla kayıplara karıştı. Hem telefondan hem de parasından olan dükkan sahibi, "Bak insanların iyi niyetini sömürüyorsun, bir gün fena toslarsın. Bu işleri bırak, adam gibi çalış" dedi.

İHA

İlginç dolandırıcılık hikayesi bu kez Bursa’da yaşandı…

Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi üzerinde telefon dükkanı olan Mehmet Asya ve yeğeni Emircan Asya, geçtiğimiz günlerde müşteri olarak gelen bir kişiyle telefon pazarlığına oturdu.

Müşteri kılıklı dolandırıcı, bir müddet telefonları incelerken, kendisine gösterilen 4 bin 500 liralık telefonu beğendi.

Para atıyormuş gibi yaptı

İkili fiyatta anlaşınca telefonu alacak kişi, üzerinde nakit para olmadığını iddia ederek Metin Asya’nın banka hesabına para atmak istedi.

Bunun üzerine Metin Asya’nın müşteriden telefon numarası alıp, çağrı bıraktı.

Güven sağlayan şüpheli, telefonu aldıktan sonra mobil bankacılık hesabını gösterip para atıyormuş gibi yapıp dükkandan ayrıldı.

"Bir gün fena toslarsın"

Dükkan sahibi ise paranın bir süre sonra yatmadığı görünce telefonu sattığı kişiyi aradı.

Fakat ne telefon açıldı, ne de para geldi.

Dolandırıldığını anlayan Metin Asya ve yeğeni, kendilerini kandıran kişiye seslendi:

“İnsanların güvenini kırma, adam gibi çalış bu dolandırıcılık işleriyle de uğraşma. Bir gün fena toslarsın.”

Bu arada dolandırıcının pazarlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Genç esnafları ticarete küstürüyor"

Kendisi dolandıran şahsın profesyonel olduğunu belirten Metin Asya, “Yeğenim müşteriyle ilgileniyordu. Pazarlık yapıp anlaştılar. Parayı hesabına göndereceğini söyleyip gitmiş. Daha sonra dolandırdığını anladık. Adam tam bir profesyonel. Böyle insanlar yeğenim gibi genç esnafları ticarete küstürüyor. Güvenlik kameralarını inceledik kendisinden şikayetçi olduk.” diye konuştu.

"Bizi mağdur etti

Esnaflığa talihsiz başlayan Emircan Asya ise şunları söyledi: