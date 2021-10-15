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    Bursa'da esnafın aldığı tohumluk soğanının yarısı taş çıktı

    Esnaf, satmak için aldığı 10 kiloluk soğan çuvalının içinden 3,5 kilo taş çıkınca isyan etti.
    • İHA
    • 15.10.2021 - 14:37
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    Bursa'da esnafın aldığı tohumluk soğanının yarısı taş çıktı

    Bursa'da yıllardır pazarcılık yapan esnaf Ekrem Çalık'ın halden aldığı çuvaldan çıkanlar şaşkına çevirdi.

    Çalık, pazarda satmak için üreticilerden tohumluk soğan aldı.

    10 KİLOLUK SOĞANDAN 3,5 KİLO TAŞ ÇIKTI

    Tezgaha koymak için ağzını açtığı çuvalların içinden taş çıktığını gördü.

    Tüm paketleri açarak taşları ayıklayan esnaf, 10 kiloluk soğanın arasından 3,5 kilo taş çıktığı görünce isyan etti.

    Bursa'da esnafın aldığı tohumluk soğanının yarısı taş çıktı VİDEO

    Bursa da esnafın aldığı tohumluk soğanının yarısı taş çıktı #1

    "BU İŞİ YAPANLAR PROFESYONELLER"

    Soğan çuvallarından soğan yerine taş çıktığını ifade eden Ekrem Çalık, "Tezgahımda satmak için arpacık soğan aldım. Soğan çuvallarını tezgaha dökünce içinin taş dolu olduğunu gördüm. Taşları çuvallardan ayıkladım. 10 kilo soğanın içinden 3,5 kilo taş çıktı. Bu işi yapanlar çok profesyoneller. Müşterilerime taş satmamak için soğanların içindeki taşları ayıklıyorum. Bu soğan tohumluk olduğu için kilosunu 15 liradan satıyoruz. Ayıkladığım taşları satabilirsem soğanlardan kar edeceğim" dedi.

    Bursa da esnafın aldığı tohumluk soğanının yarısı taş çıktı #2

    Bursa da esnafın aldığı tohumluk soğanının yarısı taş çıktı #3

    Bursa da esnafın aldığı tohumluk soğanının yarısı taş çıktı #4

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