Euro
15.48
0.13%
Dolar
13.62
-0.18%
Altın
829.92
-0.31%
Borsa
2032
1.12%
Bitcoin
537.398
-2.22%
BTXN Coin
39.95
0.96%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Bursa'da et yüklü kamyon devrildi: 1 ölü 1 yaralı

    Bursa'da et yüklü kamyon virajı alamayarak yan yattı. Kazanın şiddetiyle sürücü kabininin bariyerlere çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybederken yanında bulunan yolcu ise yaralandı.
    • İHA
    • 21.02.2022 - 07:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da et yüklü kamyon devrildi: 1 ölü 1 yaralı

    Bursa İznik ilçesi Derbent Mahallesi'nde, Asım Akyel (44) idaresindeki et yüklü kamyon virajı alamayarak yan yattı.

    Kazanın şiddetiyle sürüklenen kamyonun sürücü kabini bariyerlere çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 YARALI

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde sürücü Asım Akyel'in hayatını kaybettiğini belirlerken yolcu olarak bulunan N.Ç. (28) ise sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yaralı N.Ç. 'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden Akyel'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

    Bursa da et yüklü kamyon devrildi: 1 ölü 1 yaralı #1

    KAMYODA BULUNAN ETLER ETRAFA SAVRULDU

    Kaza yapan kamyon ise vinç yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Öte yandan kamyonun kasasında bulunan etler çevreye savruldu.

    Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

    Bursa da et yüklü kamyon devrildi: 1 ölü 1 yaralı #2

    Bursa da et yüklü kamyon devrildi: 1 ölü 1 yaralı #3


    İlginizi Çekebilir

    Birleşik Arap Emirlikleri’ne ihracat hedefi büyüdü
    Ekonomi

    Birleşik Arap Emirlikleri’ne ihracat hedefi büyüdü

    Varlıkları BtcRobo Yönetsin, Siz Sadece Kazanın!
    Btcrobo

    Varlıkları BtcRobo Yönetsin, Siz Sadece Kazanın!

    Borsa İstanbul'da milyoner sayısı 35 bine yaklaştı
    Ekonomi

    Borsa İstanbul'da milyoner sayısı 35 bine yaklaştı

    Görüş Bildir