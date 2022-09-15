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    Bursa’da, etil alkol yapımında kullanılan 1.000 litre kimyasal sıvı ele geçirildi

    Alkollü içki kaçakçılığı ile mücadele kapsamında düzenlenen Zincir Operasyonu’nda, etil alkol yapımında kullanılan 1.000 litre kimyasal sıvı ele geçirildi.
    • 15.09.2022 - 17:10
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 17:46
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    Bursa’da, etil alkol yapımında kullanılan 1.000 litre kimyasal sıvı ele geçirildi

    Kaçakçılık ile mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor…

    Alkollü içki kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde, ‘Zincir’ adı verilen operasyon düzenlendi.

    Operasyon kapsamında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesindeki bir depoya baskın yaptı.

    Ele geçirilenler

    DHA’nın haberine göre; baskında, etil alkol yapımında kullanılan 1.000 litre kimyasal sıvı, 20 litre etil alkol, farklı ebatlarda 26 fiber tank, 2 elektrikli kazan, bin 200 boş bidon ve bidonlara ait kapak, 3 forklift ele geçirildi.

    Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

    Bursa’da, etil alkol yapımında kullanılan 1.000 litre kimyasal sıvı ele geçirildi VİDEO

    Bursa’da, etil alkol yapımında kullanılan 1.000 litre kimyasal sıvı ele geçirildi #1

    Bursa’da, etil alkol yapımında kullanılan 1.000 litre kimyasal sıvı ele geçirildi #2

    Bursa’da, etil alkol yapımında kullanılan 1.000 litre kimyasal sıvı ele geçirildi #3

    Bursa’da, etil alkol yapımında kullanılan 1.000 litre kimyasal sıvı ele geçirildi #4

    Bursa’da, etil alkol yapımında kullanılan 1.000 litre kimyasal sıvı ele geçirildi #5


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