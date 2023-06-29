Bursa'da ev sahibinin kilitlediği kiracıyı itfaiye ekipleri kurtardı Kiracısını çıkarmak isteyen ev sahibi içeride bulunan ailenin üzerine kapıyı kilitlemesiyle mahsur kalan aileyi kurtarmak için gelen itfaiye ve polis ekibi zor anlar yaşadı. Balyozun kırıldığı, kapının kırılmadığı kurtarma operasyonu kameraya yansırken, çelik kapı krikoyla açıldı.

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İHA

Son yıllarda yaşanan ev sahibi ve kiracı tartışması her geçen gün artıyor...

Yaşanan tartışmalar her geçen gün artarken ölümlü kavgalarla son bulduğu oldu.

Öte yandan da yaşanan olayların bir yeni adresi Bursa oldu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Altıparmak Sokak’ta iddiaya göre bir ev sahibi, kirasını peşin veren Üsamettin Uzun'un, evden çıkmasını istedi.

Kiracılarını eve kilitledi

Daireye gelen ev sahibi akşam saatlerinde Uzun ailesinin üzerine çelik kapıyı kilitledi.

Sabah kapıyı açamayan aile bireyleri dışarı çıkamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen itfaiye ve polis ekibi kapıyı kırmak için kolları sıvasa da çelik kapıyı açmak kolay olmadı.

Balyoz kırıldı kapı açılmadı

Yüzlerce balyoz darbesine dayanan çelik kapı ekiplere zor anlar yaşattı.

Balyozun kırılmasına neden olan çelik kapı desteğe gelen ekiplerin getirdiği krikoyla açıldı.

Ekipler aileyi kurtardı

Mahsur kalan aile, kendilerini çıkaran itfaiye ve polise teşekkür ederken, konuyla ilgili tahkikat başlatıldı.