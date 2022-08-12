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    Bursa'da ev sahibinin kovduğu aile parkta uyuyor

    3 çocuklu Demirci Ailesi, kirada yaşadığı evlerinden, 'oğlum kız kaçırdı, köyden gelip tadilat yapacak' bahanesiyle atıldı. Çaresiz aile 2 gündür parkta yaşıyor.
    • 12.08.2022 - 09:38
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 10:25
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    Bursa'da ev sahibinin kovduğu aile parkta uyuyor

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kiracı-ev sahibi arasında yaşanan olay pes dedirtti.

    Ev sahibi, oğlunun kız kaçırması nedeniyle 3 çocuklu kiracılarını apar topar kovdu.

    Neye uğradığını şaşıran Zafer Demirci, yeni bir ev bulamadı.

    Başlarını sokacak ev bulamayan baba, eşi ve çocuklarıyla 2 gündür parkta kalıyor.

    "Oğlu kız kaçırmış, bundan dolayı çıkmak zorunda kaldık"

    Yeni bir ev kiralamak için bir ev sahibiyle anlaştığını ve işsiz olduğu için ev sahibinin evi kiralamaktan vazgeçtiğini söyleyen Demirci, “Maalesef iki gündür çoluk çocuk dışarıda kalıyoruz. Ev bulamıyoruz, çalışamıyoruz. İşsizim ve belirli giderlerimiz var. Şu an evsiziz ve devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Ev sahibinin oğlu kız kaçırmış. İstenilmedik ve bundan dolayı evden çıkmak zorunda kaldık. Nakliyeci bile bizimle mahvoldu.

    Bursa da ev sahibinin kovduğu aile parkta uyuyor #1

    "Durumumuz kötü"

    Çoluk çocuk dışarıda kaldık. Bir ev sahibiyle anlaşmıştık. Sonra kararından vazgeçti. Köyden oğlu gelip tadilat yapacakmış bahanesiyle istenilmedik. Biz Bursa’da yaşıyoruz. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Eşyalarımızla dışarıda kaldık. Durumumuz kötü.” dedi.

    Bursa da ev sahibinin kovduğu aile parkta uyuyor #2

    Bursa da ev sahibinin kovduğu aile parkta uyuyor #3

    Bursa da ev sahibinin kovduğu aile parkta uyuyor #4


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