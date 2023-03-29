Bursa'da evde yangın! Anneanne ve torun balkon kurtarıldı Bir apartmanın 2'inci katında prizden çıkan yangında evde bulunan yatalak nine ve torunu, itfaiye ekipleri tarafından balkondan kurtarıldı.

İHA Bursa'nın Yıldırım ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Bir evde çıkan yangın paniğe sebep oldu. Hacivat Mahallesi’nde 3 katlı binanın 2’nci katındaki bir evde prizden kaynaklı yangın çıktı. Vatandaşlar ihbarda bulundu Evde bulunan bazı eşyalar yanarken, dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Torun ve babaanne balkondan çıkarıldı Alevlerin hızla yayılması üzerine dairenin balkonuna sığınan anneanne 69 yaşındaki Metin D. ve 16-17 yaşlarındaki torunu Betül A. balkona sığındı. Evde mahsur kalan yatalak Metin D. ve torunu, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından evden çıkarıldı. İki kişi hastaneye kaldırıldı Dumandan etkilenen nine ve torunu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer vatandaşlar da tahliye oldu Binada oturan diğer vatandaşlar da güvenli şekilde tahliye edildi. Evde hasar oluştu Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.