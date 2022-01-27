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Bursa’da, evdeki kalorifer kazanı patladı
İki katlı evin kalorifer kazanı patlayınca evin duvarları yıkıldı, camlar kırıldı ve eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yaşanan olayda, evdeki 2 kişi yaralandı.
- DHA
- 27.01.2022 - 09:15
- Güncelleme : 27.01.2022 - 09:23
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kırsal Mezit Mahallesi’nde saat 21.00 sıralarında, 2 katlı evin kalorifer kazanında henüz sebebi belirlenemeyen patlama meydana geldi.
Patlamanın etkisiyle evin duvarları yıkılırken, camları kırıldı ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Olay sırasında odada oturan Huriye E. (41) ve Gönül E. (42) yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa’da, evdeki kalorifer kazanı patladı VİDEO