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    Bursa'da evdeki tüp patladı, yangın çıktı

    Gürsu ilçesinde patlayan küçük tüp, camları yere indirirken yangına sebep oldu. Evde bulunan vatandaşlar ciddi yara almazken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
    • İHA
    • 14.02.2022 - 09:28
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 09:48
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    Bursa'da evdeki tüp patladı, yangın çıktı

    Bursa'nın Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde evde bulunan küçük tüp patladı.

    Bilinmeyen nedenle tüp patlarken, evin camları kırıldı. Ardından ise yangın başladı.

    EVDEKİLER CİDDİ YARA ALMADI

    Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde bulunanlar patlamayı ufak sıyrıklarla atlattı.

    Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa da evdeki tüp patladı, yangın çıktı #1

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