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- Bursa'da evdeki tüp patladı, yangın çıktı
Bursa'da evdeki tüp patladı, yangın çıktı
Gürsu ilçesinde patlayan küçük tüp, camları yere indirirken yangına sebep oldu. Evde bulunan vatandaşlar ciddi yara almazken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
- İHA
- 14.02.2022 - 09:28
- Güncelleme : 14.02.2022 - 09:48
Bursa'nın Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde evde bulunan küçük tüp patladı.
Bilinmeyen nedenle tüp patlarken, evin camları kırıldı. Ardından ise yangın başladı.
EVDEKİLER CİDDİ YARA ALMADI
Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde bulunanlar patlamayı ufak sıyrıklarla atlattı.
Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.