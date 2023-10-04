Kiracı-ev sahibi anlaşmazlığında bir kez daha kan aktı...
Bu kez olayın adresi Bursa.
Yıldırım ilçesinde, evini kiraya veren 57 yaşındaki Ümit Er, evden çıkartmak istediği Metin A. ile gerginlik yaşadı.
Evden çıkmayı kabul etmedi
En son görüşmelerinde evimi boşalt diyen Er ile tartışan kiracı, evden taşınmayı kabul etmedi.
Dün Çınarcık’tan Bursa’ya gelen Ümit Er, kiracısıyla görüşmek için evinin bulunduğu sokaktaki kıraathaneye oturdu.
Kurşun yağdırdı
Durumu öğrenen Metin A. kıraathanenin oraya gelip gördüğü ev sahibine tel örgülerin ardından arka arkaya kurşun yağdırdı.
Kurşunların isabet ettiği Er, kanlar içinde yere yığıldı.
Hayatını kaybetti
Çevredekilerin saldırıyı bildirmesiyle sağlık ve polis ekibi bölgeye intikal etti.
Sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Er, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince, zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Adliyeye sevk edildi
Ekipler, kısa sürede katil zanlısı Metin A.’yı yakalayarak emniyete götürdü.
İfadesi tamamlanan katil zanlısı, polis ekiplerince adliyeye sevk edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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