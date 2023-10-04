Bursa'da evden çıkmasını isteyen ev sahibine kurşun yağdırdı Ev konusunda anlaşmazlık yaşadığı ev sahibine silahla saldıran kiracı, polis ekiplerince yakalanıp adliyeye sevk edildi. Yaralı adam ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Kiracı-ev sahibi anlaşmazlığında bir kez daha kan aktı... Bu kez olayın adresi Bursa. Yıldırım ilçesinde, evini kiraya veren 57 yaşındaki Ümit Er, evden çıkartmak istediği Metin A. ile gerginlik yaşadı. Evden çıkmayı kabul etmedi En son görüşmelerinde evimi boşalt diyen Er ile tartışan kiracı, evden taşınmayı kabul etmedi. Dün Çınarcık’tan Bursa’ya gelen Ümit Er, kiracısıyla görüşmek için evinin bulunduğu sokaktaki kıraathaneye oturdu. Kurşun yağdırdı Durumu öğrenen Metin A. kıraathanenin oraya gelip gördüğü ev sahibine tel örgülerin ardından arka arkaya kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği Er, kanlar içinde yere yığıldı. Hayatını kaybetti Çevredekilerin saldırıyı bildirmesiyle sağlık ve polis ekibi bölgeye intikal etti. Sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Er, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince, zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Adliyeye sevk edildi Ekipler, kısa sürede katil zanlısı Metin A.’yı yakalayarak emniyete götürdü. İfadesi tamamlanan katil zanlısı, polis ekiplerince adliyeye sevk edildi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)