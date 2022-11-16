Bursa’da, eve giren maymun koruma altına alındı

Balkon giren makak türü maymun, ekipler tarafından yakalanarak gerekli sağlık kontrollerinden geçirildi. Maymun, koruma altına alındı.

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'ndeki evin sakinleri, gece yarısı beklemedikleri bir misafir ile karşılaştı.

Balkondan eve giren maymunu gören vatandaşları, durumu ekiplere bildirdi.

Bölgeye, Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü ve Mudanya Belediyesi Veteriner İşlerine bağlı koruma-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Fileyle yakalandı

AA’nın haberine göre; makak türü dişi maymun yavrusu fileyle yakalandıktan sonra veteriner hekim tarafından muayene edildi.

Sağlık kontrolünden geçirildi

İlk kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen maymunun vücudunda da herhangi bir travma olmadığı tespit edildi.

Koruma altına alındı

Koruma altına alınan maymun, Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.