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    Bursa’da evi yanarken sosyal medyada canlı yayın yaptı

    İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken evi yanan şahsın o anda cep telefonundan canlı yayın yapması pes dedirtti.
    • İHA
    • 03.01.2021 - 10:39
    • Güncelleme : 03.01.2021 - 11:18
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    Bursa’da evi yanarken sosyal medyada canlı yayın yaptı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Suriye uyruklu Omar A. ve ailesinin yaşadığı evde, ısıtıcının devrilmesi sonucunda yangın çıktı.

    Dumanların evi sardığını gören Omar A., durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 2 itfaiye ekibi, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

    EVİ YANARKEN CANLI YAYIN AÇTI

    Yangın sebebiyle meraklı vatandaşlar sokağa çıkarak yangını izledi.

    Öte yandan, evi yanan Omar A.’nın elindeki cep telefonu ile yangın anında sosyal medyadan canlı yayın yapması pes dedirtti.

    Yangın sebebiyle ev kısmen kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa’da evi yanarken sosyal medyada canlı yayın yaptı ViDEO

    Bursa’da evi yanarken sosyal medyada canlı yayın yaptı #1

    Bursa’da evi yanarken sosyal medyada canlı yayın yaptı #2

    Bursa’da evi yanarken sosyal medyada canlı yayın yaptı #3

    Bursa’da evi yanarken sosyal medyada canlı yayın yaptı #4

    Bursa’da evi yanarken sosyal medyada canlı yayın yaptı #5

    Bursa’da evi yanarken sosyal medyada canlı yayın yaptı #6

    Bursa’da evi yanarken sosyal medyada canlı yayın yaptı #7

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