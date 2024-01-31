Bursa'da evin çatısı alev alev yandı Mudanya ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alınırken, o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İHA

Bursa'da yangın paniği yaşandı.

Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir evin çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Alevler tüm çatıyı sardı

Yangın kısa sürede tüm çatıyı sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Alevlerin büyüklüğü ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)