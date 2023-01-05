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    Bursa'da evinde bıçaklı şüpheliyle karşılaşınca balkondan atladı

    İnegöl'de evine elinde bıçakla giren şüpheliyi karşısında gören Suriye uyruklu Meryem Elneccar, 3 yaşındaki çocuğuyla balkondan atladı.
    • 05.01.2023 - 14:32
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 14:37
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    Bursa'da evinde bıçaklı şüpheliyle karşılaşınca balkondan atladı

    Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Demirel Sokak'ta 2 katlı binanın 2’nci katındaki dairede oturan Meryem Elneccar, kapıyı zorlayıp giren şüpheliyle karşılaştı.

    Şüpheli bıçakla üzerine yürüyünce Elneccar, oğlu Muhammed'i kucağına alıp balkona kaçtı.

    Çocuğu ile balkondan atladı

    DHA'nın haberine göre paniğe kapılan Meryem, çocuğuyla balkondan atladı, 4 metreden toprak zemine düştü.

    Komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Meryem Elnaccar, ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

    Meryem'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaydan yara almadan kurtulan oğlunun ise korktuğu belirtildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    "Kendini balkondan aşağı attı"

    Sokaktan geçerken olaya şahit olan Efrettin Gür, "Çocuğu okula götürürken kadının sesini duydum. Kendini balkondan aşağı attı. Bıçaklı biri vardı evde. Sonra kaçıp gitti. Ambulansı aradım, ekipler geldi." dedi.

    Bursa da evinde bıçaklı şüpheliyle karşılaşınca balkondan atladı #1


    Bursa da evinde bıçaklı şüpheliyle karşılaşınca balkondan atladı #2

    Bursa da evinde bıçaklı şüpheliyle karşılaşınca balkondan atladı #3

    Bursa da evinde bıçaklı şüpheliyle karşılaşınca balkondan atladı #4

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    Bursa da evinde bıçaklı şüpheliyle karşılaşınca balkondan atladı #6

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    Bursa da evinde bıçaklı şüpheliyle karşılaşınca balkondan atladı #10


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