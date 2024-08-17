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Bursa'da evinde I. Dünya savaşından kalma bomba bulundu

Bursa'da evinde I. Dünya savaşından kalma bomba bulundu Husumetli olduğu oğlunun ihbar ettiği Ali E.’nin (73) evinde yapılan aramada, 1'inci Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen patlamamış mühimmat bulundu.