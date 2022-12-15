Bursa’da evinden çıkarmak istediği kiracısına işkence yapıyor

Bir ev sahibinin alt katta oturan kiracısının çıkması için yapmadığı kalmadı. Kiracı; gürültü yapıp, gece yarısı baca borusundan müzik dinleten ev sahibinden şikayetçi oldu.

Bursa’nın İznik ilçesinde 4 çocuk babası Nusret Durmaz’ın başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi.

Yeşil Cami Mahallesi Büke Sokak’ta bulunan 2 katlı evin alt katında ailesi ile yaşayan Durmaz, üst katta oturan ev sahibi Tenzile B.’nin psikolojik baskılarına maruz kaldı.

Baca borusunu delip, müzik dinletti

Evin içinde zıplayan, tencere tava çalan ve bununla yetinmeyen ev sahibi, baca borusunu delerek alt kata gece müzik dinletti.

Resmen işkence yaşayan kiracı Nusret Durmaz, ev sahibinin yaptıklarını cep telefonu ile tek tek kayda aldı.

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Evi bastı, saldırdı

Kayıt esnasında ev sahibi kadının evi basması ve saldırması da görüntülerde yer aldı.

Kiracı Durmaz, İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu.

“Amacı yüksek fiyattan kiraya vermek”

İHA’ya konuşan Durmaz, “2 yıldır bu evdeyiz. Her ay kiramızı ödüyoruz. Amacı daha yüksek fiyattan kiraya vermek. Soba borusundan bize müzik dinletti. Şu anki bu durum toplumun kanayan yarası. Haklıysanız peşini bırakmayın. Zorbalıkla bu işler olmaz. Şikayetçi olduk.” dedi.