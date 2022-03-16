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    Bursa’da, evine giren hırsızları 10 kilometre takiple yakalattı

    Ahmet B., evine girip kendisini görünce kaçan hırsızlık şüphelisi 2 kadını, otomobiliyle 10 kilometre takip edip polis tarafından yakalanmasını sağladı.
    • DHA
    • 16.03.2022 - 16:18
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 16:39
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    Bursa’da, evine giren hırsızları 10 kilometre takiple yakalattı

    Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi 1'inci Elif Sokak'ta, Ahmet B. isimli şahsın evine hırsızlık amacıyla giren biri hamile 2 kadın yakayı ele verdi.

    Karşılarında Ahmet B.'yi görünce kaçmaya çalışırken, Ahmet B.’de kadınları yakalayabilmek için yola koyuldu.

    Otomobiline binen Ahmet B., 2 kadını halk otobüsünde görünce takibe başladı.

    POLİSLERE KAÇIŞ GÜZERGAHINI ANLATTI

    Ahmet B., bir yandan da durumu polise bildirerek şüphelilerin kaçtığı güzergahı anlattı. 10 kilometrelik takibin ardından otobüsten inen şüpheliler, polis ekiplerince yakalandı.

    Bursa’da, evine giren hırsızları 10 kilometre takiple yakalattı #1

    EKİP OTOSUNA ALINIRKEN ‘DOĞURACAĞIM’ DEDİ

    Gözaltına alınan şüphelilerin Alev Ç. (37) ve Gülistan A. (31) olduğu belirlendi. Kadınlardan hamile olan Alev Ç., ekip otosuna bindirildiği sırada "Doğuracağım." dedi.

    Şüpheliler, ifadeleri için karakola götürüldü.

    Bursa’da, evine giren hırsızları 10 kilometre takiple yakalattı #2

    BAŞKA DAİREDEN 30 BİN TL’LİK HIRSIZLIK YAPTIKLARI BELİRLENDİ

    2 kadının, önceki gün Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki bir site dairesinden 30 bin TL'lik ziynet eşyası ve para çaldığı tespit edildi.

    Bursa’da, evine giren hırsızları 10 kilometre takiple yakalattı #3

    Bursa’da, evine giren hırsızları 10 kilometre takiple yakalattı #4

    Bursa’da, evine giren hırsızları 10 kilometre takiple yakalattı #5


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