Bursa'da evine sızan su nedeniyle açılan davada karar çıktı

Üst kattaki komşusunun evinden kendi dairesine su sızdığını fark eden vatandaş, komşusunu mahkemeye verdi. Mahkeme üst komşunun mülk sahibinin, zararın büyük bır kısmını ödemesine karar verdi.

Bursa'da yaşayan bir vatandaş, üst kattdaki daireden kendi evine suz sızdığını fark etti.

Üst komşusunun banyo ve mutfağın sızan sular, vatandaşın evine zarar vermeye başlayınca ev sahibi soluğu mahkemede aldı.

Sulh Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tutan vatandaş, dairesinde oluşan zararın tazmini ve sızıntının önlenmesini istedi.

Zararın büyük bir kısmı üst kattaki daire sahibi tarafından ödenecek

Mahkeme; davanın kısmen kabulüne hükmederek, zararın bilirkişi tarafından belirlenen bölümünün üst kattaki daire sahibi tarafından ödenmesine karar verdi.

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi

Davalı daire sahibi kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

Çıkan karar şu şekilde

İHA'nın haberine göre; kararda, dairede oluşan zararın bilirkişice belirlenen bölümünün daire sahibi tarafından ödenmesi gerektiğine dikkat çekilirken şu ifadelere yer verildi;

"Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici sebeplere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre; davacının bağımsız bölümündeki hasarın, davalının ıslak zemin su tesisatından kaynaklı arızanın sebebiyet verdiğinin bilirkişi raporu ile tespit edilerek arızanın giderilmesine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmediğinden yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün onanmasına oy birliğiyle karar verildi."