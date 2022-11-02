Bursa'da fabrikada çıkan yangında 13 saat geçti

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında dün akşam başlayan yangın kontrol altına alınmasına rağmen fabrika için için yanmaya devam ediyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında dün akşam 19.00'da başlayan yangın 13 saat sonra kontrol altına alındı.

Kontrol altına alınan yangın fabrika içinde devam ederken boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Yangın sonrasında olay yerine İtfaiye Dairesi, AFAD, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyeciler yangını kontrol altına almaya çalışırken polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Çalışmalar devam ediyor

Bölgede AFAD tarafından koordinasyon merkezi kurulurken, 440’tan fazla itfaiye personeli, 120 arama kurtarma personeli, 35 AFAD personeli ile 100’den fazla itfaiye aracı ve tanker ile çalışmalar sürdürüyor.

Bursa’da 13 saattir devam eden yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı VİDEO

Farklı şehirlerden yardım geldi

Çalışmalara destek için İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir ve Kütahya’dan ekipler bölgeye sevk edildi.

Yangın gece boyunca sürdü. Polyestek iplik dolu fabrikada zaman zaman patlama ve çökmeler yaşandığı için itfaiye ekipleri içeriye girmiyor.

Dumanlar yükselmeye devam ediyor

Hem merdivenli araçla ve karadan yangına müdahale ediliyor. 13 saat geçmesine rağmen fabrikadan gri dumanlar yükseliyor.

Yangının kontrol altına alındığı, depo kısmında zaman zaman yangının etkili olduğu bu sebeple gökyüzüne gri dumanların ulaştığı ifade ediliyor.

O anlar kayıt altına alındı

Diğer yandan yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. O anlar dron ile havadan görüntülendi.

Yatılı öğrenciler tahliye edildi

İHA'nın haberine göre, fabrikanın yakınında bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yatılı yurdunda kalan öğrenciler tedbir amaçlı tahliye edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür'ün de olay yerine gelerek çalışmalara katıldığı öğrenildi.