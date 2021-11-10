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Bursa'da ihtiyaç sahibi insanlara erzak dağıtılan motosiklet çalındı

Bursa'da ihtiyaç sahibi insanlara erzak dağıtılan motosiklet çalındı

Bir vatandaşın maddi durumu yetersiz olan kişilere erzak dağıttığı motoru, 2 hırsız tarafından gece saatlerinde çalınırken o anlar kameraya yansıdı.