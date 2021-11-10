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- Bursa'da ihtiyaç sahibi insanlara erzak dağıtılan motosiklet çalındı
Bursa'da ihtiyaç sahibi insanlara erzak dağıtılan motosiklet çalındı
Bir vatandaşın maddi durumu yetersiz olan kişilere erzak dağıttığı motoru, 2 hırsız tarafından gece saatlerinde çalınırken o anlar kameraya yansıdı.
- İHA
- 10.11.2021 - 10:19
- Güncelleme : 10.11.2021 - 14:38
Bursa'daki Namazgah Mahallesi'nde Berkcan Akcay’ın, ihtiyacı olan ailelere yardım dağıttığı motosikleti çalındı.
Gece saat 01.40 sıralarında 2 hırsız, kendi motorlarıyla sokağa geldi.
Önce şüphelilerden biri, geldikleri motosikletten inerek, Berkcan Akcay’ın evinin önüne park ettiği motosikletine doğru yöneldi.
HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
Kilidi kırarak düz kontak yapan hırsız, motora binerek hızla oradan uzaklaştı. Bu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Bursa'da ihtiyaç sahibi insanlara erzak dağıtılan motosiklet çalındı
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIĞI MOTORU ARTIK YOK
Berkcan Akcay, hayırseverlerin temin ettiği erzakları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için kullandığı motosikletini çalanlara tepki gösterdi. Akcay, motorunun polis tarafından bir an önce bulunmasını diledi.