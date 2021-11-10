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    Bursa'da ihtiyaç sahibi insanlara erzak dağıtılan motosiklet çalındı

    Bir vatandaşın maddi durumu yetersiz olan kişilere erzak dağıttığı motoru, 2 hırsız tarafından gece saatlerinde çalınırken o anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 10.11.2021 - 10:19
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 14:38
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    Bursa'da ihtiyaç sahibi insanlara erzak dağıtılan motosiklet çalındı

    Bursa'daki Namazgah Mahallesi'nde Berkcan Akcay’ın, ihtiyacı olan ailelere yardım dağıttığı motosikleti çalındı.

    Gece saat 01.40 sıralarında 2 hırsız, kendi motorlarıyla sokağa geldi.

    Önce şüphelilerden biri, geldikleri motosikletten inerek, Berkcan Akcay’ın evinin önüne park ettiği motosikletine doğru yöneldi.

    HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

    Kilidi kırarak düz kontak yapan hırsız, motora binerek hızla oradan uzaklaştı. Bu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Bursa'da ihtiyaç sahibi insanlara erzak dağıtılan motosiklet çalındı


    İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIĞI MOTORU ARTIK YOK

    Berkcan Akcay, hayırseverlerin temin ettiği erzakları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için kullandığı motosikletini çalanlara tepki gösterdi. Akcay, motorunun polis tarafından bir an önce bulunmasını diledi.

    Bursa da ihtiyaç sahibi insanlara erzak dağıtılan motosiklet çalındı #1

    Bursa da ihtiyaç sahibi insanlara erzak dağıtılan motosiklet çalındı #2

    Bursa da ihtiyaç sahibi insanlara erzak dağıtılan motosiklet çalındı #3

    Bursa da ihtiyaç sahibi insanlara erzak dağıtılan motosiklet çalındı #4

    Bursa da ihtiyaç sahibi insanlara erzak dağıtılan motosiklet çalındı #5

    Bursa da ihtiyaç sahibi insanlara erzak dağıtılan motosiklet çalındı #6

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