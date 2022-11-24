Bursa'da feci kaza: 1 ölü 5 yaralı

İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu hastaneye kaldırılan 29 yaşındaki sürücü, hayatını kaybetti. 5 yaralının ise tedavileri sürüyor.

Bursa'da korkunç bir kaza yaşandı.

Ömer Anlağan (29) idaresindeki otomobil ile Y.S. (46) idaresindeki otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası olay yeri savaş alanına dönerken, diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobillerde sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Genç adam hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri, feci kazada yaralanan Ömer Anlağan, M.E.K., A.S., R.B., Y.S. ve A.S.'yi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı.

Ömer Anlağan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 5 yaralının ise hastanede tedavileri devam ediyor.