Bursa’da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Şehitler Mahallesi mevkiinde 36 yaşındaki Yunus T. yönetimindeki otomobil, yoldan U dönüşü yapmak için manevra yapan sürücü Yahya H. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu.

7 kişi yaralandı

Kaza sonucu sürücüler ile Refika H., Özlem Dutar, Ahmet Faruk D., Abdullah Eren D. ve Recep T. yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybetti

Yaralılardan Özlem Dutar ise kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

İnceleme başlatıldı

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)