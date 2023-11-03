İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Şehitler Mahallesi mevkiinde 36 yaşındaki Yunus T. yönetimindeki otomobil, yoldan U dönüşü yapmak için manevra yapan sürücü Yahya H. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu.
7 kişi yaralandı
Kaza sonucu sürücüler ile Refika H., Özlem Dutar, Ahmet Faruk D., Abdullah Eren D. ve Recep T. yaralandı.
Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayatını kaybetti
Yaralılardan Özlem Dutar ise kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
İnceleme başlatıldı
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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